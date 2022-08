Mondiale, debutto morbido per l'Italia: Canada travolto

27-08-2022 23:18

Inizia al meglio l’avventura Mondiale per l’Italia guidata dal ct Ferdinando De Giorgi. Gli azzurri hanno la meglio all’esordio nel girone E contro il Canada e vincono per 3-0 con i parziali di 25-13, 25-18, 39-37. Da segnalare la prova di Gianluca Galassi e Daniele Lavia.

Italia in scioltezza nei primi due set, un po’ di fatica nel terzo parziale ma gli azzurri hanno mostrato sangue freddo e concentrazione. Adesso i campioni d’Europa affronteranno la Turchia nel prossimo match del girone.

Queste le parole di De Giorgi al termine del match: “Nei primi due parziali abbiamo giocato bene tecnicamente e come intensità e sono soddisfatto per questo. Nel terzo set ci siamo un po’ troppo complicati la vita, specie perché al servizio abbiamo ottenuto meno punti e commesso qualche errore. Comunque, è anche buono provare sulla propria pelle cosa significhi giocare questi match punto a punto per capire come venirne fuori e l’abbiamo fatto. Giocare contro squadre come il Canada, che hanno il loro perché, non è mai facile. Ho avuto buone indicazioni da questo primo match e pensiamo alla prossima sfida”.