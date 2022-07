Mondiali atletica 2022, Tamberi: "Sapevo sarebbe stata dura"

15-07-2022 22:15

È stata dura, ma alla fine ce l’ha fatta. Gianmarco Tamberi è riuscito a qualificarsi per la finale della gara del salto in alto ai Mondiali di atletica in corso a Eugene. Dopo l’oro olimpico Gimbo vuole ora provare a conquistare il titolo iridato della specialità.

Queste le sue parole dopo la gara ai microfoni Rai: “Una fatica pazzesca, sapevo sarebbe stata dura e lo sarà anche lunedì. Un Mondiale in cui devo lottare con i denti. Sappiamo come ci sono arrivato, la mia stagione e la mia condizione. Ho provato a fare il meglio che potevo e ci proverò anche in finale“.

Tamberi si è poi focalizzato sul rapporto con il padre Marco: “Siamo venuti al Mondiale insieme e affrontiamo questa come qualsiasi altra gara, sennò non sarebbe qui. Inutile parlare di ciò che non è stato prima. Pensiamo alla finale”.