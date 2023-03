Mondiali boxe femminile: Irma Testa in semifinale

Vittoria schiacciante contro la Romeu. Prossima sfidante la Zidani

22-03-2023 12:20

Dopo la Charaabi, anche Irma Testa conquista l’accesso alla semifinale delle 57 kg ai Mondiali 2023 di boxe femminile in corso di svolgimento a New Delhi (India). L’azzurra, testa di serie numero 1 del tabellone, partiva come favorita ma il risultato del match contro la brasiliana Jucielen Romeu non era affatto scontato visti i precedenti combattimenti della sfidante. Il risultato è stato però schiacciante: 5-0 (quattro 30-27, un 29-27).

Irma Testa (campionessa europea in carica, vicecampionessa del mondo e medaglia di bronzo a Tokyo 2020) punta ora a sconfiggere la francese Amina Zidani – vincitrice a sorpresa contro la favorita Manisha Manisha (test di serie numero 4) per split decision (4-1) – e volare in finale per lottare per l’oro.