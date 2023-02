Mondiali, Brignone: "Gigante? Non sono al meglio"

L'azzurra, nonostante la recente febbre, punta in alto: "L’obiettivo è di tornare la tigre vista in combinata".

15-02-2023 20:55

Federica Brignone ci sarà: la campionessa azzurra ha recuperato dall’influenza degli ultimi giorni e sarà dunque regolarmente tra le protagoniste assolute del gigante ai Mondiali di sci, una gara che l’ha vista salire sul podio lo scorso anno alle Olimpiadi (argento).

Oltre a Brignone, ci saranno altre tre azzurre: Bassino, Zenere e Sola, con la prima altra grande favorita per l’oro. La sciatrice milanese ha rischiato di saltare il grande appuntamento: “Sono reduce da qualche giorno di febbre alta, mi sono curata a casa. Adesso mi sento meglio e sto centellinando le energie, tenendole per la gara. Chiaramente non sono al meglio della condizione, la cosa positiva è che sono riuscita a rimanere lontana dallo stress che ti crea un Mondiale e ho ricaricato la mente“.

La Brignone conosce le sue potenzialità e punta in alto: “L’obiettivo è di tornare la tigre vista in combinata, sarò al via del gigante con la mente e il fisico, certa comunque di mettere in pista tutto ciò che avrò in corpo. La pista mi piace tantissimo, qui vinsi l’anno passato il gigante delle finali, con una serie di curve dove si può fare la differenza“.

Infine, la Brignone ha chiuso l’intervista parlando della recente scomparsa di Fanchini: “Giorni difficili, ma il più grande insegnamento che ci ha lasciato è che le medaglie sono belle, ma conta di più come stiamo e quel che facciamo, che è bellissimo”