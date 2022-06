Mondiali Budapest: Pellacani quarta nel trampolino da un metro

29-06-2022 19:42

Ai Mondiali di tuffi di Budapest Chiara Pellacani ha conquistato un buon quarto posto nella finale dal trampolino da un metro. La 19enne di Roma nelle qualificazioni aveva strappato il pass piazzandosi in settima posizione. L’oro è stato vinto dalla cinese Yajie Li (300.85 punti), l’argento dalla statunitense Sarah Bacon (276.75), il bronzo dalla canadese Mia Vallee (276.60). Pellacani ha chiuso con 269.25 punti. La romana tra poco sarà in gara nel sincronizzato misto dal trampolino da tre metri in coppia con Matteo Santoro.