Mondiali di calcio femminile 2019: dove vederlo in tv e streaming

Anche sul versante televisivo, i Mondiali di calcio femminile sono un evento mediatico di grande impatto. Dal 7 giugno al 7 luglio 24 Nazionali si contenderanno l’8ª edizione dei Mondiali di calcio femminile Francia 2019. Fra le partecipanti al torneo iridato l’Italia del Ct Milena Bertolini, che torna in una fase finale dopo ben 20 anni.

Veniamo alla programmazione televisiva. Sky ha annunciato l’acquisizione dei diritti della competizione, per cui trasmetterà in diretta tutte le 52 partite in programma, di cui 37 in esclusiva. Oltre alle gare, Sky garantirà una copertura totale della manifestazione.

MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE SU SKY E SKYGO

Gli abbonati Sky potranno seguire i Mondiali di calcio femminile Francia 2019 anche in diretta streaming, collegandosi sui loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Sky Go. Appena sarà disponibile, vi comunicheremo la programmazione dettagliata delle partite sui canali Sky.

MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE SU RAI E RAIPLAY

La Rai, invece, ha acquisito i diritti per 15 delle migliori partite del Mondiali, incontri che potranno essere visti in chiaro e in streaming su Rai Play.

Ricordiamo, inoltre, che l’Italia è stata inserita nel Gruppo C e farà il suo esordio a Valenciennes il 9 giugno (alle ore 13) contro l’Australia, mentre il 14 giugno sfiderà la debuttante Giamaica a Reims (alle ore 18) e il 18 dello stesso mese se la vedrà ancora a Valenciennes (alle ore 21) col temibile Brasile.

VIRGILIO SPORT | 24-05-2019 11:00