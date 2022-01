Mondiali di ciclocross: bronzo per Silvia Persico

30-01-2022 00:22

Ai Mondiali di ciclocross di Fayetteville, nell’Arkansas, Silvia Persico ha conquistato una storica medaglia di bronzo per l’Italia nella gara Elite femminile otto anni dopo l’argento di Eva Lechner nel 2014. La 24enne bergamasca di Alzano Lombardo è stata l’unica non olandese a classificarsi tra le prime sei: il titolo, l’ottavo della sua leggendaria carriera (dodicesima medaglia complessiva) l’ha vinto la 34enne Marianne Vos, che ha battuto in volata la campionessa uscente Lucinda Brand. Persico è arrivata staccata di una cinquantina di secondi, dietro di lei le altre tulipane Ceylin Del Carmen Alvarado, Yara Kastelijn e Manon Bakker. Quattordicesima la 36enne Lechner.

OMNISPORT