Mondiali di Cortina, rivoluzionato il programma di gare

Il maltempo rivoluziona il calendario dei Mondiali di sci alpino di Cortiona d’Ampezzo. La combinata femminile cancellata oggi è stata spostata a lunedì 15 con orario di inizio da definire, mentre il superG maschile che era in programma domani alle 13 è stato spostato a giovedì alle 11,30. Confermati, per ora, il superG femminile di domani, ma con inizio alle 13 e non alle 10,30, e la combinata maschile di mercoledì, con orario del superG alle 10 e della manche di slalom alle 13,30.

OMNISPORT | 08-02-2021 19:15