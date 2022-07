Mondiali di Eugene, Fantini: "Sono veramente contenta"

16-07-2022 12:12

Ai Mondiali di Eugene, volo in finale anche Sara Fantini, sesta nella qualificazione del martello, al termine di una gara in crescendo, con due delle tre prove finite oltre la fettuccia dei settanta metri.

Dopo un primo lancio misurato a 69,20, utile solo per avvicinare la zona-finale (quindicesimo posto parziale), la Fantini supera con ampio margine i 71 metri (71,76) collocandosi comodamente nel gruppo delle dodici qualificate (ottavo posto dopo due round). Nella terza prova a disposizione, lancia a 72,38, per il terzo posto nel gruppo ed il sesto complessivo.

A fine gara ai Rai Sport ha detto: “Sono veramente contenta per come ho affrontato questo round che si è rivelato molto tosto, non era per niente scontato. Sono sempre felice di rappresentare l’Italia, ma riuscire a farlo al meglio mi dà quel qualcosa in più, mi motiva anche negli allenamenti; è stato bellissimo, spero di ripetermi in finale”.