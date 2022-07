Mondiali di Eugene, nella marcia ottava la Trapletti

16-07-2022 10:41

In Oregon, ai Mondiali di Eugene, buon piazzamento nella marcia per Valentina Trapletti. Miglior piazzamento in carriera per l’azzurra nella 20 km che taglia il traguardo con il crono di 1h29:54 a soli sette secondi dal primato personale con cui ha vinto i Tricolori ad Alberobello il 1° maggio.

Senza la campionessa olimpica Antonella Palmisano, ai box per problemi fisici, vince il Perù con Kimberly Garcia, 1h26:58, argento alla polacca Katarzyna Zdzieblo, 1h27:31, bronza alla cinese Qieyang Shijie (1h27:56). Squalificata al 13° km l’altra azzurra Nicole Colombi.

“Le ho viste partire forte, ho pensato ‘ok, stanno tutte bene’ – ha detto la Trapletti – Io ho tenuto duro e non ho mollato, loro evidentemente hanno pagato, e ci sta, all’una, con un caldo assurdo. Oggi contava gestire con intelligenza: non tanto per andare al risparmio quanto per non ‘cucinarmi’. Ho faticato tanto, ma è normale, è un Mondiale. Però ci sono riuscita. E sono davvero soddisfatta”.