Mondiali di Ginnastica, anche la squadra maschile in finale

01-11-2022 17:34

La squadra maschile di ginnastica artistica conferma quanto di buono aveva già mostrato agli Europei di Monaco di Baviera centrando la finale iridata a squadre di mercoledì. Il team guidato in pedana da Paolo Pedrotti e Marco Fortuna conquista in qualifica la quinta piazza mondiale con il totale di 247.661, alle spalle di, nell’ordine, Giappone (260.695), Gran Bretagna (252.793) Stati Uniti (252.295) e Cina (249.929).

“Hanno tenuto di testa e non era facile – ha dichiarato il DTN Giuseppe Cocciaro – Tecnicamente avevamo già dato dei segnali importanti, ma riuscire a confermarli in un contesto di questo livello non era scontato. I ragazzi hanno fatto una gara splendida, esprimendo un’ottima ginnastica, ma soprattutto mi è piaciuta la gestione e il carattere”.

“Avevo detto che il nostro valore aggiunto era l’armonia e lo spirito di squadra – ha aggiunto il capodelegazione Rosario Pitton – Dopo la prestazione della femminile, anche la Maschile ha confermato di poter competere contro le grandi superpotenze. A parte il mio intoppo al cavallo, dove ho provato un esercizio nuovo – conclude Bartolini – gli altri ragazzi sono stati bravi, con punteggi tutti sopra il 13. Agli anelli abbiamo tenuto, al volteggio con un 13.833 e due salti abbondantemente sopra il 14 abbiamo continuato a macinare. Forse ci avrebbe fatto comodo un punto in più con Lorenzo alle parallele ma gli altri hanno coperto molto bene. Peccato per l’imprecisione di Carlo alla sbarra, senza la quale avrebbe centrato sicuramente la finale. Al corpo libero per ora sono contento, in finale si riparte da zero”.