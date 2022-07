Mondiali di scherma: niente medaglie per le azzurre della sciabola

20-07-2022 17:56

Nella sciabola femminile dei Mondiali di scherma al Cairo nessuna azzurra è riuscita purtroppo ad arrivare nei quarti di finale. Michela Battiston è stata dominata nei sedicesimi per 15-5 dalla greca Despina Georgiadou, mentre le altre hanno perso tutte negli ottavi di finale: Rossella Gregorio per 15-14 in un assalto tiratissimo con la francese Sarah Noutcha, Eloisa Passaro 15-13 dalla greca Theodora Gkontoura, Martina Criscio 15-6 dall’azera Anna Bashta. Sfuma così la zona medaglie nella terza arma individuale femminile per l’Italia dopo il bronzo di Rossella Fiamingo nella spada e l’argento di Arianna Errigo nel fioretto. L’oro è andato alla giapponese Misaki Emura, l’argento a Bashta, i bronzi a Georgiadou e alla spagnola Araceli Navarro.