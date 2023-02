Mondiali di sci, prove di discesa: Marsaglia e Schieder terzi

Nella terza prova cronometrata sono arrivati in pista tutti i big e la nazionale azzurra ha dimostrato di potersi giocare delle carte

11-02-2023 13:27

Buona terza e ultima prova cronometrata per la discesa libera maschile di domani per la formazione azzurra impegnata ai Mondiali di sci. Se l’austriaco Marco Schwarz, argento in combinata, ha fatto segnare il miglior tempo e il canadese Brodie Seger è arrivato secondo a 66 centesimi, appaiati in terza posizione troviamo gli italiani Marsaglia e Schieder a 97 centesimi. E oggi, contrariamente a ieri, i big erano tutti in pista, anche se non tutti hanno spinto fino alla fine. Nella parte alta, Marsaglia ha fatto segnare i migliori parziali, perdendo tanto nel finale ma rialzandosi ben prima del traguardo.

Il grande favorito di domani, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, ha chiuso settimo a 1.29 di ritardo, con un errore in alto a rialzandosi molto presto. Undicesimo Dominik Paris a 1.37, anche lui tra i migliori in alto e tra quelli che si sono rialzati prima di tutti. Non hanno partecipato Guglielmo Bosca e Christof Innerhofer, che non prenderanno parte alla gara.