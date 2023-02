Mondiali di sci, prove discesa: Goggia fa la voce grossa e va in testa

L'azzurra fa segnare il miglior tempo in vista della gara in programma domani. Precede l'austriaca Puchner e la norvegese Lie

10-02-2023 12:17

Sofia Goggia fa la voce grossa ai Mondiali di sci, per ora soltanto nelle prove della discesa libera in programma domani. L’azzurra scia molto bene e ottiene il miglior tempo in 1.28.31. Goggia ha fatto la differenza nel tratto più difficile, quello del curvone verso destra in cui bisogna essere veloci, ma anche tenere la lieta migliore per preparare il gran finale. Al secondo posto si è piazzata l’austriaca Mirjam Puchner, a 46 centesimi, terza la norvegese Lie a 50. Male Elena Curtoni, solo 21esima, lontane pure Stuhec e Weidle.