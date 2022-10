Mondiali femminili: Italia, con la Cina, vietato sbagliare

11-10-2022 10:32

Partita verità questo pomeriggio per le azzurre del volley che incontreranno la Cina di coach Cai Bin. Partita remake o rematch, come preferite, dopo che le “ragazze terribili”, allenate da Davide Mazzanti, hanno travolto le pallavoliste cinesi coi 27 punti di una scatenata Paola Egonu. Sfida tutt’altro che semplice e piena di insidie, da non valutare alla luce del netto successo incamerato qualche giorno fa.

Per avere la meglio delle ragazze cinesi servirà un’Italia perfetta tra muri, difese, ricezioni e attacchi. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per ripetersi, ma dovrà giocare ancora una volta ai ritmi altissimi.

Capitolo formazione azzurra: Alessia Orro palleggiatrice titolare, mentre ad affiancare Anna Danesi, nel ruolo, potrebbe esserci nuovamente Marina Lubian, stante il problema muscolare patito da Cristina Chirichella e l’ottimo impatto che la nuova centrale di Conegliano ha avuto proprio nella sfida contro la Cina (9 punti, con 7/8 in attacco).

La Cina punterà sull’opposto Gong, sul martello Li e sulla qualità delle due centrali.

Nell’ultimo match la Cina, ha superato 3-0 il Belgio della devastante Britt Herbots. In palio quest’oggi, la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile-Giappone.