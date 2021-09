Mondiali Fiandre 2021, Mathieu Van der Poel: "Sono comunque soddisfatto"

Mathieu Van der Poel conclude il proprio Mondiale all’8° posto. L’olandese ha corso una gara piuttosto anonima, senza mai riuscire a incidere nonostante nel finale fosse riuscito a restare aggrappato al gruppetto dei migliori. Alla fine, è arrivato ad un secondo dal vincitore della gara, ovvero Julian Alaphilippe. Dopo la caduta a Tokyo, un altro risultato deludente per il figlio d’arte, tuttavia i problemi alla schiena sono un’attenuante che non si può non considerare.

Ecco le sue parole:

“È stata una gara estremamente dura, la squadra ha lavorato bene facendosi trovare pronta, ma io ho sofferto un po’ soprattutto nella prima parte di gara. Mi sono sentito un po’ meglio nella parte finale, ma oggi era davvero difficile raccogliere qualcosa. Dopo l’infortunio speravo di avere una forma leggermente migliore, ma posso comunque essere soddisfatto per questo risultato. Sicuramente la prossima settimana sarò al via della Parigi-Roubaix, la gara di oggi è servita per migliorare ancora la mia forma fisica, e spero di ottenere un grande risultato”.

OMNISPORT | 26-09-2021 18:56