La storia di Francia-Polonia forse sarebbe cambiata se Zielinski, che non è nuovo a centrare il portiere quando deve tirare a botta sicura con la porta spalancata, non si fosse fatto ribattere per due volte sullo 0-0 nel primo tempo un pallone che tutti già avevano battezzato in rete ma la storia del calcio è fatta di occasioni sprecate e occasioni colte. La Francia le coglie, segnando prima del riposo con Giroud che entra nella storia diventando il bomber di sempre dei galletti con 52 reti. L’errore dei transalpini è di non chiudere la gara subito nel secondo tempo, dopo averla ripresa nettamente in pugno, ma a 15′ dalla fine arriva il raddoppio di Mbappè (lasciato incredibilmente solo in area) e poi anche il terzo gol del fenomeno del Psg che si sta prendendo prepotentemente questi Mondiali. Ultimo brivido il rigore concesso allo scadere alla Polonia: Lewandoswski lo sbaglia ma si deve ripetere e stavolta non fallisce. Finisce 3-1 e la Francia viene così a capo apparentemente senza affanni di una partita diventata molto più intricata di quanto si pensasse alla vigilia, visto che i polacchi avevano indovinato la miglior loro gara di questi Mondiali. Ai quarti i galletti aspettano Inghilterra o Senegal.

Francia-Polonia, le pagelle della Francia

Lloris 6,5 – Diventa il leader nelle presenze della nazionale affiancando Thuram a quota 142: realizza un miracolo su Zielinski nel primo tempo.

– Diventa il leader nelle presenze della nazionale affiancando Thuram a quota 142: realizza un miracolo su Zielinski nel primo tempo. Koundé 6 – Capisce che a volte è meglio spazzare senza complimenti anziché giocare la palla a tuti i costi. Esce al 90′ per Disasi (sv, suo il mani del rigore concesso alla Polonia)

– Capisce che a volte è meglio spazzare senza complimenti anziché giocare la palla a tuti i costi. Esce al 90′ per (sv, suo il mani del rigore concesso alla Polonia) Varane 6 – Soffre la fisicità di Lewandowski, decisivo nel salvare un gol a botta sicura di Kaminski con un intervento sulla linea

– Soffre la fisicità di Lewandowski, decisivo nel salvare un gol a botta sicura di Kaminski con un intervento sulla linea Upamecano 5,5 – Senza veri punti di riferimento va in difficoltà: troppo falloso.

– Senza veri punti di riferimento va in difficoltà: troppo falloso. T. Hernandez 6 – Dalle sue parti arrivano da dietro i polacchi e deve badare più a difendere che ad attaccare. I suoi cross sarebbero serviti a Giroud ma alla lunga cresce e crea occasioni importanti.

– Dalle sue parti arrivano da dietro i polacchi e deve badare più a difendere che ad attaccare. I suoi cross sarebbero serviti a Giroud ma alla lunga cresce e crea occasioni importanti. Griezmann 6,5 – Si accende di rado ma è diligente e sbaglia poche palle nel primo tempo, nella ripresa si mette a disposizione dei compagni come centrocampista di rottura con ottimi risultati.

– Si accende di rado ma è diligente e sbaglia poche palle nel primo tempo, nella ripresa si mette a disposizione dei compagni come centrocampista di rottura con ottimi risultati. Tchouameni 5,5 – Resta sempre davanti alla difesa ma non sempre riesce ad arginare la Polonia quando attacca a folate. Già ammonito il posto al 68′ Fofana (5,5: sbaglia due palloni che potevano azionare ripartenze pericolose)

– Resta sempre davanti alla difesa ma non sempre riesce ad arginare la Polonia quando attacca a folate. Già ammonito il posto al 68′ (5,5: sbaglia due palloni che potevano azionare ripartenze pericolose) Rabiot 6 – Ha più libertà d’azione, ne approfitta solo a corrente alternata. Stavolta fa solo il compitino.

– Ha più libertà d’azione, ne approfitta solo a corrente alternata. Stavolta fa solo il compitino. Dembélé 6,5 – Un po’ confusionario e qualche errore gratuito di troppo nel primo tempo ma sempre volenteroso. Quando cambia passo però è devastante e nella ripresa è una spina nel fianco polacco. Al 76′ esce per Coman (sv)

– Un po’ confusionario e qualche errore gratuito di troppo nel primo tempo ma sempre volenteroso. Quando cambia passo però è devastante e nella ripresa è una spina nel fianco polacco. Al 76′ esce per (sv) Giroud 6,5 – Fallisce un gol clamoroso nel primo tempo, arrivando tardi sul pallone a porta spalancata e mettendo a lato: rispetto alle altre gare è meno reattivo ma quando arriva la palla giusta non perdona. Anche stavolta s’è girato Giroud. E con 52 gol diventa il bomber di sempre della Francia superando Henry. Fa anche un gol in rovesciata ma a gioco fermo. Al 76′ lascia il posto Thuram (sv)

– Fallisce un gol clamoroso nel primo tempo, arrivando tardi sul pallone a porta spalancata e mettendo a lato: rispetto alle altre gare è meno reattivo ma quando arriva la palla giusta non perdona. Anche stavolta s’è girato Giroud. E con 52 gol diventa il bomber di sempre della Francia superando Henry. Fa anche un gol in rovesciata ma a gioco fermo. Al 76′ lascia il posto (sv) Mbappé 8,5 – Quando parte raggiunge accelerazioni di 35 km/h, ma nel primo tempo non sempre viene chiamato in causa quanto sarebbe necessario. Quel che fa, però, basta e avanza. Suo l’assist delizioso per Giroud. Poi si scatena nella ripresa: suo il gol del raddoppio e quello del 3-0 (5 reti finora in Qatar), sue le giocate più belle.