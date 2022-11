Mondiali, Francia-Danimarca: ci vogliono pensare ancora Mbappé e Giroud

25-11-2022 16:30

Dopo la rete dello svantaggio iniziale, la Francia ha poi fatto vedere tutto il suo valore nella gara d’esordio ai Mondiali 2022 in Qatar andando a battere per 4-1 l’Australia. Adesso si avvicina la seconda sfida della fase a gironi contro la Danimarca, dove Kylian Mbappé e Olivier Giroud vorranno continuare a trascinare i Bleus campioni del mondo in carica verso gli ottavi di finale.

Il rapporto fra Mbappé e Giroud

Contro l’Australia il talento del PSG ha fatto un gol, mentre il centravanti del Milan ha messo a segno addirittura una doppietta. E come riporta L’Equipe nella sua edizione odierna, tra i due si è creato davvero un bel rapporto dentro e fuori dal campo.

Nella prima partita Mbappé ha fornito anche un assist per il secondo gol di Giroud. Fuori dal terreno di gioco i due condividono invece lo stesso tavolo durante i pasti e giocano anche assieme a biliardo. Un’intesa fra loro che cresce dunque sempre di più.

L’obiettivo di Deschamps

La Francia ora vorrà dunque provare a qualificarsi già nella prossima sfida contro la Danimarca. Ne ha parlato così in conferenza stampa il ct Didier Deschamps: “È una squadra sottovalutata rispetto al suo valore reale. Ci hanno fatto soffrire molto, domani dovremo invertire questa tendenza”.

Il tecnico francese non vuole scherzi dunque dai suoi ragazzi, in una gara dove forse ci sarà qualche modifica: “Posso fare tutto. Oltre al gol, con l’Australia abbiamo sbagliato in quattro situazioni, dove dobbiamo gestire meglio le cose. Facciamo in modo di avvicinarci alla partita perfetta“.

Ottavi già in mente

Un successo sulla Danimarca permetterebbe alla Francia di qualificarsi agli ottavi, dove però potrebbe affrontare una fra Argentina e Messico. Deschamps vuole aspettare: “Pensiamo al nostro girone. Vedremo cosa succede poi in quello che ci riguarda in caso di qualificazione”.

“La seconda partita può essere decisiva per queste squadre. Abbiamo la possibilità, come tutte quelle che hanno vinto la prima, di qualificarsi vincendone un’altra”. La speranza di Deschamps è che Mbappé e Giroud continuino a fare bene come si è visto all’esordio.