Deschamps su Giroud: "Odiato in Francia? Noi lo adoriamo"

21-11-2022 13:38

Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps è tornato a parlare dell’attaccante del Milan Olivier Giroud durante la conferenza di presentazione del match di esordio al Mondiale in Qatar contro l’Australia in programma domani, martedì 22 novembre alle 20 allo stadio “Al-Janoub” di Al-Wakrah.

Questo, in relazione ovviamente all’infortunio occorso al Pallone d’Oro Karim Benzema, che ha costretto il, franco-algerino a saltare nuovamente la coppa iridata dopo Russia 2018: “Sono sorpreso a sentire che Giroud sia odiato in patria. In realtà noi in squadra lo adoriamo. Si tratta di un giocatore non solo tecnico ed esperto, ma anche molto intelligente. Quando non segna, infatti, sa come rendersi particolarmente utile ai propri compagni”.