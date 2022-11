Deschamps: "Danimarca sottovalutata, potrei cambiare"

25-11-2022 12:38

Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato alla vigilia del match contro la Danimarca: “È una squadra sottovalutata rispetto al suo valore reale. Ci hanno fatto soffrire molto, domani dovremo invertire questa tendenza”.

Deschamps non esclude alcune modifiche di formazione: “Posso fare tutto. Oltre al gol, contro l’Australia abbiamo sbagliato in quattro situazioni, dove dobbiamo gestire meglio le cose. Facciamo in modo di avvicinarci alla partita perfetta. Poi, se cambierò o meno lascio a voi dibattere”.