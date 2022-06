Mondiali, il d.t. Butini: "Voto 10, fatto la storia"

26-06-2022 11:14

L’Italia ha chiuso il Mondiale di nuoto a Budapest con il record di nove medaglie: 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Il direttore tecnico Butini non ha dubbi: “E’ stato un mondiale eccezionale. Voto 10. Sopra ogni aspettativa. Abbiamo fatto più di quanto ci aspettassimo considerati i cicli di lavoro condizionati dall’inserimento in calendario nel periodo che generalmente destiniamo al Sette Colli. Va riconosciuto alla squadra un grande impegno. E’ stata un’edizione record per ori, numero di medaglie, numero di finali. Ci sono stati tanti primati personale tra cui il primato mondiale di Ceccon, quello europeo di Paltrinieri e della staffetta mista.

Peraltro molti risultati sono stati ottenuti da atleti giovani, che hanno un futuro radioso davanti, e tutte le medaglie d’oro sono arrivate in distanze olimpiche. Secondo me tra i segreti di questa nazionale vi sono l’affiatamento dello staff tecnico e l’apertura agli atleti più meritevoli a prescindere dall’età. Questa nazionale è molto forte, ricca di individualità che sanno fare gruppo e si sostengono reciprocamente. La volata eccezionale di Paltrinieri dalla corsia uno ci ha regalato emozioni fortissime e ha gasato tutta la squadra”.

Butini ha concluso: “Nei giorni scorsi ci siamo entusiasmati per gli altri successi che stimolano l’emulazione e alimentano le ambizioni personali e di gruppo. Al di là delle medaglie, abbiamo ricevuto una risposta eccezionale che, però, non deve nascondere alcune controprestazioni che dobbiamo valutare per migliorare sempre e per promuovere progetti tecnici che completino la squadra nelle distanze più deboli. Al termine dei Mondiali abbiamo fatto una riunione di squadra: ho elogiato i ragazzi per risultati e comportamenti; gli ho ribadito la necessità di mantenere alte la concentrazione e l’impegno per rifinire ulteriormente la condizione in vista degli Europei che disputeremo a Roma dove vogliamo essere protagonisti. Ovviamente c’è grande entusiasmo e siamo tutti molto soddisfatti di questa edizione mondiale. Abbiamo fatto la storia emulando il claim della manifestazione: Make History”.