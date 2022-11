Mondiali, Inghilterra-Iran: le probabili formazioni

21-11-2022 08:15

Oggi (ore 14:00), al Khalifa International Stadium di Al Rayyan, va in scena Inghilterra-Iran. Le due squadre non si sono mai affrontate, quindi sarà una prima assoluta.

L’Inghilterra, vice Campione d’Europa in carica, si affiderà al 3-4-2-1 con Sterling e Fode alle spalle del centravanti Kane, punto di riferimento offensivo della formazione del Ct Southgate. Iran più guardingo con difesa a quattro ma due attaccanti pericolosi come Taremi e Ansarifard. In panchina, a guidare l’Iran, Queiroz, visto anche alla guida del Real Madrid (2003/04).

Ecco le probabili formazioni:

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Stones, Dier, Maguire; Shaw, Rice, Bellingham, Trippier; Sterling, Foden; Kane. Ct: Southgate.

IRAN (4-1-3-2): Beiranvand; Moharrami, Kanaani, Hosseini, Hajsafi; Ezarolahi; Gholizadeh, Nourollahi, Jahanbakhsh; Taremi, Ansarifard. Ct: Queiroz.