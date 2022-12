11-12-2022 21:00

Il pallone del Mondiale cambia, a quattro partite dalla fine della rassegna iridata in Qatar. La Fifa ha annunciato la novità con un comunicato ufficiale: il nuovo pallone Al Hilm, sempre prodotto da Adidas, sostituirà Al Rihla per il gran finale del torneo iridato.



Qatar 2022, Al Hilm dalle semifinali

Il Mondiale è arrivato alle sue fasi più calde: martedì e mercoledì sono in programma le due semifinali Argentina-Croazia e Francia–Marocco, entrambe alle 20, che determineranno le due squadre che accederanno alla finalissima di domenica prossima alle 16. Sabato prossimo si disputerà invece la finale di consolazione per il terzo e quarto posto tra le perdenti.

Per il gran finale della competizione, la Fifa ha deciso di introdurre Al Hilm (“il sogno“), praticamente una evoluzione di Al Rihla, il pallone utilizzato finora nei gironi, negli ottavi e nei quarti del torneo, il cui nome significa “il viaggio“. Entrambe le sfere sono prodotte da Adidas, fornitore ufficiale di palloni da gioco della Coppa del Mondo dal 1970.

Qatar 2022: Al Hilm, una evoluzione tecnologica di Al Rihla

Al Hilm, secondo quanto riporta il comunicato della Fifa, rappresenta un ulteriore avanzamento nella tecnologia del fuorigioco semiautomatico, introdotta per la prima volta in partite ufficiali in questo Mondiale. Il pallone è dotato di sensori ed è stato realizzato con la tecnologia “Connected ball“, proprio per velocizzare le decisioni degli arbitri sugli off-side.

Il disegno è incastonato su una base testurizzata color oro che presenta un sottile motivo triangolare, ispirato ai deserti del Qatar, al colore della Coppa del Mondo, e al motivo della bandiera del Qatar. Anche il colore rosso rimanda alla bandiera del Qatar.

Inoltre, Al Hilm è stato realizzato esclusivamente con inchiostri e colle a base d’acqua, strizzando l’occhio alle politiche “green“.

“Al Hilm un faro di luce”

“Al Hilm rappresenta un faro di luce sul potere dello sport e del calcio di unire il mondo. Milioni di persone si sintonizzeranno da quasi tutti gli angoli del mondo, unite dalla passione per il gioco. Auguriamo a tutte le squadre impegnate nelle fasi finali del torneo buona fortuna sul più ambito campo di gara che il calcio possa offrire”, le parole del general manager di Adidas Nick Craggs.

Questa la nota della Fifa: “Il pallone presenta gli ultimi progressi nel design e la stessa tecnologia di Adidas già propria di Al Rihla e che durante questa Coppa del Mondo ha aiutato molto gli arbitri a prendere decisioni più rapidamente e correttamente”.

“La nuova tecnologia combina l’intelligenza artificiale con i dati forniti dall’unità di misura inerziale situata al centro del pallone. Essendo collegata al sistema semiautomatico di rilevamento del fuorigioco, consente di verificare l’esatto momento in cui la palla viene giocata anche in distanze minime di offside”.