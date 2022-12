11-12-2022 19:18

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Niente finale per Daniele Orsato e niente finale per l’Italia. Ma una piccola consolazione arriva però per i nostri colori grazie all’arbitro italiano che dirigerà il match di semifinale Mondiale tra Argentina e Croazia. Insieme a lui ci saranno gli assistenti Carbone e Giallatini, mentre dalla sala Var avrà la collaborazione di Massimiliano Irrati e Paolo Valeri, che avranno rispettivamente il ruolo di Video Assistant Referee e Assistant Var.

Mondiali, Orsato alla terza partita in Qatar 2022

Quello di Daniele Orsato è stato un Mondiale particolarmente impegnativo. Per il fischietto italiano si tratta della terza partita in Qatar dopo aver diretto il match di apertura tra Qatar ed Ecuador ed aver arbitrato proprio la nazionale di Leo Messi nel match vinto dall’Albiceleste ai danni del Messico (2-0 con reti di messi e di Enzo Fernandez). La designazione per la semifinale significa però che il fischietto italiano, considerato uno dei più quotati in questo mondiale, non potrà arbitrare la finalissima. Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri Fifa, aveva pensato ad Orsato nel caso di una semifinale tra Argentina e Brasile con la designazione di un arbitro del piglio forte.





Daniele Orsato: i precedenti e i complimenti dell’Aia

Orsato ha arbitrato l’Argentina solo in occasione di questo Mondiale contro il Messico, tre invece i precedenti con la Croazia: nell’amichevole vinta 4-2 contro la Repubblica Ceca del 2011, nel match di qualificazione ad Euro 2020 contro l’Ungheria (vittoria di 3-0) e infine nel corso della manifestazione continentale quando la Croazia fu battuta per 1-0 dall’Inghilterra. Immediati sono arrivati i complimenti dall’Italia e dai vertici dell’Aia: “Il presidente Trentalange, il vice Duccio Baglioni e tutti gli arbitri si congratulano con Daniele, Ciro, Alessandro, Massimiliano e Paolo per questa importante designazione che riempie di orgoglio l’intero movimento arbitrale”.

Orsato arbitra la semifinale Mondiale: le reazioni dei social

La designazione di Orsato alla semifinale Mondiale rappresenta comunque un traguardo importante per un arbitro e sui social non mancano i commenti: “A pensare che il miglior arbitro non possa arbitrare l’Inter perché non ha dato un giallo in una partita molto discusso, quando poi è in semifinale dei Mondiali”, commenta Alessio. Mentre Giacomo scrive: “Era previsto arbitrasse Argentina-Brasile, poi la Croazia ha rovinato tutti i piani”.