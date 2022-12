11-12-2022 12:00

“Una risata vi seppellirà”, scriveva l’anarchico Mikhail Bakunin sui muri di Parigi nell’Ottocento. E una risata beffarda rischia di seppellire Kylian Mbappé. Sono i social, stavolta, il “muro” virtuale dove è racchiusa la condanna alla stella della Francia di Deschamps, approdata in carrozza alla semifinale dei Mondiali in Qatar. Tutto sembra apparecchiato per la finalissima contro Messi e l’Argentina, proprio nella terra dello sceicco Al-Khelaifi, boss del Psg. E allora la risata di Mbappé sì che appare ancora più beffarda.

Mbappé, il brutto gesto in Inghilterra-Francia

Ma che ha combinato Mbappé? Quand’è che ha riso beffardamente e in modo irridente, provocando lo sdegno dei social? Le tv hanno pizzicato l’attaccante dei Bleus in una posa curiosa subito dopo il secondo penalty sbagliato da Kane, calciato alle stelle. Con quell’errore, le speranze dell’Inghilterra di allungare il match almeno ai supplementari sono volate via. E Mbappé ha esultato, come tutti i francesi, finendo però immortalato in una posa poco carina.

Mbappé come Messi: il duro attacco dei social

“È proprio come Messi“, scrivono in tanti sui social con riferimento all’altra stella dei Mondiali finita nel mirino del popolo del web per gli atteggiamenti antisportivi contro l’Olanda. Anche un utente francese rivolge un invito alla star della sua nazionale: “Rimani lucido Kylian, non abbassarti al livello di Leo“. “Contro l’Inghilterra, Mbappé è stato inesistente, trasparente, si è fatto notare solo per questa risatina. Appena ha trovato veri difensori, è sparito”, l’attacco di un fan inglese. “Poteva sicuramente risparmiarsi questa caduta di stile”, un giudizio tranchant proveniente da un utente italiano.

Risata o smorfia? I tifosi francesi difendono Mbappé

I sostenitori della Francia, ovviamente, rimangono fedeli al loro idolo. Alcuni provano a difenderlo: “Non stava ridendo, la sua era una smorfia della faccia catturata in un particolare momento”. Oppure, con tanto di video: “Trovatemi il momento in cui Mbappé riderebbe in faccia alla panchina inglese”. Un altro fan ha una sua teoria: “Rideva pensando alle parole di Southgate: abbiamo un piano per fermare Mbappé“. Mentre altri vanno avanti con la fantasia: “Questo è un anticipo di quando Mbappé alla fine batterà Messi nella finale dei Mondiali e vincerà il suo primo Pallone d’Oro“.