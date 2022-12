10-12-2022 22:16

Francia in semifinale, Inghilterra fuori dai Mondiali. La supersfida dei quarti premia i Bleus di Deschamps, che vincono grazie ai gol di Tchouameni e del solito, monumentale Giroud. Ma il clou dei commenti è per il clamoroso errore dal dischetto di Kane nel finale di gara, il rigore calciato alle stelle che avrebbe portato la sfida ai supplementari. “Rigor mortis”, la frase più gettonata su Twitter a proposito dell’erroraccio del bomber inglese.

Inghilterra-Francia: per chi tifano gli italiani?

A inizio gara il sentimento predominante sui social italiani è uno solo: “C’è Inghilterra Francia: si può sperare che perdano entrambe?”. E ancora: “L’unica certezza è che si tifa Marocco contro quella che vince”. Poi la partita comincia e si fanno sentire di più i tifosi inglesi. In senso letterale: “Non capirò mai perchè da Fifa 2006 ogni partita dell’Inghilterra (real o in game) ce sta sempre la banda musicale e quelli che suonano le trombe sugli spalti”. Il ‘trombettista’ diventa idolo del popolo del web: “Stima all’inglese che strombazza allegro anche la sua squadra perde”.

Inghilterra-Francia: l’arbitro Wilton Sampaio

Poi a salire in cattedra è l’arbitro, il brasiliano Wilton Sampaio, che sorvola su un netto fallo al limite dell’area di Upamecano su Kane e in altre situazioni dà l’impressione di essere leggermente pro Bleus. “Arbitraggio scandaloso pro Francia e non per il rigore”, scrive un utente indignato. Iniziano a montare i primi complottismi: “Ha ragione Pepe, vogliono la finale Messi-Mbappé“. Qualcuno esagera: “Con arbitri del genere il mondiale lo vince anche il Benin“. E a qualche altro Sampaio ricorda un altro celebre fischietto sudamericano: “Solo io noto sinistre somiglianze con Byron Moreno?”.

Inghilterra-Francia sulla Rai con sottofondo in spagnolo

C’è il duo Rimedio-Di Gennaro a commentare la partita sulla Rai, con un piccolo problema tecnico: si sente costantemente sullo sfondo un commento in spagnolo. “Ma la Rai non riesce a eliminare quell’odioso ritorno che si sente sotto la telecronaca?”, chiedono in tanti. Il ‘multi-audio’ genera grotteschi equivoci: “Ma dice Stones o Strunz?”, scrive un tifoso che ricorda un calciatore della Germania che fu.

Inghilterra-Francia: prodezza di Tchouameni o errore di Pickford?

Si sentono nitidamente, invece, le tremende stoccate lanciate da Rimedio a Pickford dopo il gol di Tchouameni: “Pickford si lamentava con i compagni, ma avrebbe dovuto lamentarsi anzitutto con se stesso”. E ancora: “I colleghi inglesi avevano sottolineato come il punto debole della Francia fosse il portiere Lloris, finora lo è stato sì il portiere, ma dell’Inghilterra“. Con un fan che sbotta: “Pallone a 110 km/h, Rimedio e Di Gennaro parlano di errore di Pickford“.

Inghilterra-Francia: l’1-1 arriva su calcio di rigore

Nella ripresa l’Inghilterra spinge e ottiene il meritato pareggio. È proprio l’arbitro considerato pro Francia, il brasiliano Sampaio, a decretare rigore per fallo di Tchoumaneni su Saka. “Non poteva proprio esimersi”, scrive un utente su Twitter. Kane trasforma dal dischetto ed è 1-1. Poco dopo, brividi per un nuovo contatto in area francese, protagonista Upamecano: stavolta Sampaio non concede il penalty.





Inghilterra-Francia: Giroud supera ancora Pickford

In mezzo ai due rigori di Kane, la rete di Giroud per il 2-1 francese, rivelatasi decisiva. Traversone dalla sinistra di Giroud e colpo di testa che, dopo una leggera deviazione di Maguire, porta nuovamente in vantaggio i Bleus. “Fenomeno, ce l’abbiamo noi”, scrive un sostenitore del Milan su Twitter. “Questo è un grandissimo attaccante”, l’ammissione di un supporter dell’Inter. “Due milanisti in semifinale mondiale, siamo i più forti”, scrive un altro supporter rossonero.

Inghilterra-Francia: l’errore fatale di Kane

Più tardi Sampaio ne concederà un altro di rigore alla Francia, ma solo dopo consulto Var, per una spallata di Theo Hernandez ai danni di Mount. “Rigore netto”, il giudizio di Rimedio in telecronaca. Ma Kane, stavolta, sbaglia. Altissima la conclusione del centravanti del Tottenham, che si mangia il possibile pareggio. “Non è da questi particolari che si giudica un giocatore”, scrive un utente parafrasando De Gregori. “E invece sì, disgraziato d’un Harry”, la bacchettata di un italiano che tifava Inghilterra.