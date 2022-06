Real Madrid, Tchouameni: "Sono qui per fare la storia"

14-06-2022 16:22

Ecco come si è presentato ai suoi nuovi tifosi il 22enne centrocampista francese Aurelien Tchouameni, che il Real Madrid ha acquistato dal Monaco per 80 milioni di euro più 20 di bonus: “Lavoreremo sodo per vincere ancora più titoli e incrementare la storia gloriosa di questo club. Per me è un sogno essere qui, nella migliore squadra del mondo. Avevo la possibilità di scegliere ma, non appena ho saputo che il Real era interessato a me, non ho esitato. Voglio lasciare un segno nella storia del calcio. Camavinga è un esempio di come le cose migliorino quando giochi per la migliore squadra del mondo. Benzema? È il miglior calciatore del mondo: mi ha scritto durante le trattative per offrirmi il proprio aiuto”.