Il Marocco è entrato nella storia dei Mondiali: con la vittoria nei quarti di finale sul Portogallo a Qatar 2022 la nazionale maghrebina diventa la prima squadra africana a raggiungere la semifinale della Coppa del Mondo.

Mondiali: Marocco da record a Qatar 2022

Il Camerun a Italia ’90, il Senegal a Giappone/Corea 2002 e il Ghana a Sudafrica 2010: prima del Marocco di Qatar 2022, il record assoluto del calcio africano ai Mondiali era detenuto da queste tre nazionali, tutte arrivate ai quarti di finale della Coppa del Mondo.

La squadra di Regragui ha eguagliato questo primato superando la Spagna negli ottavi di finale e poi l’ha battuto, piegando il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Un risultato ottenuto grazie soprattutto a una difesa granitica: in 5 partite dei Mondiali 2022 il Marocco ha subito appena un gol, nella vittoria per 2-1 contro il Canada. Prima di Spagna e Portogallo anche Croazia e Belgio non erano riuscite a segnare ai nordafricani, che ora sognano il colpaccio: battere anche la vincente di Inghilterra-Francia e approdare in finale.

Mondiali: le lacrime di Ronaldo, Leao non incide

Le lacrime di commozione dei tifosi del Marocco sono accompagnate da quelle di Cristiano Ronaldo, costretto ad abbandonare il sogno della vittoria dei Mondiali dopo una partita vissuta in panchina fino al minuto 51: mandato in campo dal c.t. del Portogallo Fernando Santos sul punteggio di 1-0 per il Marocco, Ronaldo non è riuscito a trovare il gol del pareggio. CR7 s’è reso pericoloso in una sola occasione, con un lungolinea che però non è riuscito a sorprendere il portiere Bounou.

Uscendo dal campo e rientrando negli spogliatoi, Ronaldo non è riuscito a reggere il peso della delusione, scoppiando in un pianto a dirotto: l’immagine del suo pianto è destinata a diventare la copertina del tramonto di un fuoriclasse che ha scritto la storia del calcio, ma che ha abbandonato in maniera mesta prima il football europeo e poi le sue ambizioni con la maglia del Portogallo.

Ancora lunga è invece la carriera internazionale di Rafael Leao, che chiude oggi un Mondiale in chiaroscuro: due gol per il milanista, all’esordio contro il Ghana e poi nel 6-1 alla Svizzera, mai preso però in considerazione da Santos per la maglia da titolare.

