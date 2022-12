Qatar 2022, Marocco-Portogallo: Cristiano Ronaldo ancora in panchina

10-12-2022 14:59

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Marocco-Portogallo, sfida valida per i quarti di finale della Coppa del Mondo in Qatar 2022. Il CT lusitano lascia Cristiano Ronaldo in panchina per la seconda volta consecutiva dopo la Svizzera.

Ecco le scelte dei due allenatori:

MAROCCO (4-3-3): Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiyat Allah; Amallah, Amrabat, Ounahi; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Allenatore: Regragui

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Bernardo Silva, Ruben Dias, Bruno Fernandes; Otavio, Gonçalo Ramos, Joao Felix. Allenatore: Fernando Santos