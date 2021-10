Mondiali maschili Under 21, Italia in finale! Rimontati due set alla Polonia

Strepitosa impresa dell’Italia Under 21 maschile che a Cagliari ha rimontato due set di svantaggio ai pari età della Polonia e ha conquistato per la quinta volta nella sua storia la finale dei Mondiali maschili di categoria. 3-2 quindi il punteggio della semifinale coi polacchi, 20-25 20-25 25-11 25-20 15-12 i parziali dei set, ora gli azzurrini se la vedranno con la Russia, che ha sconfitto per 3-0 (27-25 28-26 25-17) l’Argentina. Miglior marcatore dell’Italia con 22 punti Alessandro Michieletto, già trascinatore della Nazionale seniores alla conquista del titolo europeo, gli azzurrini andranno a caccia del loro primo iride perché le precedenti finali, 1985, 1991, 1993 e 2019, le hanno perse tutte.

OMNISPORT | 02-10-2021 21:44