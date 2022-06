Mondiali, Miressi: "Non capisco cosa è successo, sono deluso"

22-06-2022 20:17

Alessandro Miressi non si è nascosto: è deluso per questi Mondiali a Budapest. Nei 100 metri stile libero, Miressi non è riuscito ad andare oltre l’ottavo posto nella gara finale, dimostrando il pessimo rendimento di forma.

Queste le dichiarazioni di Miressi al termine della gara: “Non so che sia successo, ci sto provando in tutti i modi, e questo è il risultato. Alla fine la vittoria era anche alla portata, con il mio miglior crono vincevo. È andata così, sono deluso”, ha ammesso ai microfoni della Rai.