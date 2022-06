Mondiali nuoto, oro storico di Martinenghi nei 100 rana

19-06-2022 18:39

Un’altra medaglia per l’Italia del nuoto arriva dai Mondiali in corso a Budapest. A conquistarla è Nicolò Martinenghi, che nella finale dei 100 metri rana ha vinto l’oro chiudendo in 58”26 davanti all’olandese Arno Kamminga (58″62) e all’americano Nic Fink (58″65).

Quello di Martinenghi, bronzo nei 100 ai Giochi Olimpici di Tokyo, è un oro storico: mai nessun azzurro prima di lui era riuscito a imporsi nei 100 rana in un Mondiale in vasca lunga. Martinenghi si prende la corona lasciata vacante per infortunio dal re della specialità Adam Peaty spingendosi fin dove non era riuscito neanche Domenico Fioravanti.

Per l’Italia si tratta della seconda medaglia, la prima però individuale, dopo quella di bronzo conquistata nella giornata di ieri da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo nella 4×100 stile libero.