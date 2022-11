23-11-2022 17:17

Giornalista professionista, collaboratore di testate sportive prestigiosissime, ha scritto anche per agenzie di agenzie stampa, quotidiani e siti web. Per Virgilio Sport scrive di calcio e calciomercato, ma è un grandissimo esperto di pallanuoto: oltre ad essere stato un giocatore di Serie A2 e B, dirige un portale specializzato e cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di pallanuoto per bambini al mondo

Molto probabilmente la Serbia farà il suo esordio ai Mondiali in Qatar 2022 contro il Brasile senza Filip Kostic. Ad annunciarlo è stato il c.t. della nazionale slava Dragan Stojkovic, che parlando dell’infortunio dell’esterno mancino non ha nascosto un certo disappunto nei confronti della Juventus.

Mondiali Qatar 2022: Kostic salta Brasile-Serbia

Stojkovic ha fatto oggi il punto sulla Serbia in vista del debutto mondiale di domani sera contro il Brasile. Il c.t. ha annunciato che Kostic potrebbe saltare la partita contro la Seleçao a causa di un problema che si trascina da tempo.

“Voglio essere molto onesto, non ho nulla da nascondere: Kostic è un punto interrogativo, ha un problema muscolare”, ha dichiarato Stojkovic, senza specificare la natura dell’infortunio del suo esterno. Secondo la stampa serba, si tratta di un problema muscolare al polpaccio.

Mondiali Qatar 2022: il c.t. serbo attacca la Juventus per Kostic

Continuando, Stojkovic non ha nascosto un certo malumore nei confronti della Juventus. “Kostic è infortunato dall’ultima partita della Juventus – ha detto il c.t. della Serbia – perché gioca a sinistra come se non avesse la destra”. Un’espressione, quest’ultima, che va tradotta come una stoccata alla Juventus: per Stojkovic Massimiliano Allegri avrebbe spremuto il giocatore nelle ultime gare che hanno preceduto i Mondiali.

Il centrocampista serbo ha effettivamente giocato titolare le ultime 8 gare della Juventus tra serie A e Champions League, risultando uno dei giocatori più utilizzati da Allegri. Al posto di Kostic, contro il Brasile, dovrebbe essere schierato Filip Mladenovic, terzino sinistro protagonista di una ottima stagione con il Legia Varsavia.

Mondiali Qatar 2022: il c.t. serbo e la difesa del Brasile

Oltre che dell’attacco alla Juventus, in conferenza stampa Stojkovic s’è reso protagonista anche di uno scivolone nei confronti del Brasile. Parlando della Seleçao, infatti, l’allenatore serbo ha ironizzato sulla fase difensiva dei verdeoro: “Il Brasile gioca con tre o quattro attaccanti? In difesa però ha qualcuno?”, ha dichiarato Stojkovic, per poi correggere il tiro: “Scherzo, il Brasile è fortissimo, si gode una generazione dorata di giocatori ed è il naturale favorito del nostro girone. Le partite però partono da 0-0 e noi non abbiamo paura di nessuno, neppure del Brasile”.

Le sue dichiarazioni, però, sono bastate per fare il pieno di insulti sui social tra i tifosi verdeoro, molti dei quali hanno ricordato come in difesa il Brasile schieri top player del calibro di Alisson, Thiago Silva e Marquinhos.