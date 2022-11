19-11-2022 13:30

Non c’è Mondiale senza Brasile. La nazionale verdeoro ha partecipato a tutte le fasi finali dei Mondiali disputati. Un connubio che ovviamente continuerà anche con la rassegna del Qatar che prenderà il via tra i pochi giorni e che vedrà ancora una volta la selezione verdeoro come una delle candidate alla vittoria finale.

Mondiali Qatar 2022, muscoli e corsa al servizio di Neymar

Quella che arriva in Qatar, dopo essere passata per la fase di preparazione in Italia, non è la consueta nazionale brasiliana. I tempi del “Joga bonito” sembrano essere passati da un bel po’ ed ora il Brasile punta su un mix del tradizionale talento abbinato a una visione di calcio forse più europea e sicuramente più muscolare. La stella della squadra è rappresenta da Neymar, calciatore più rappresentativo e punto di riferimento offensivo capace di cambiare il volto di una partita come una semplice giocata. Ma alle sue spalle il talento del PSG ha una rosa di primo livello, fatta da giocatori di grande tecnica ma anche dal grande impatto fisico.

Mondiali Qatar 2022, il Brasile domina il girone di qualificazione

Il cammino verso il Qatar non è stato particolarmente ricco di insidie. L’estenuante girone di qualificazione del Conmebol di solito presenta sempre qualche trappola ma questa volta il Brasile ha ingranato sin dalle prime partite la marcia giusta ed ha letteralmente dominato la qualificazione. La squadra verdeoro ha concluso al primo posto il suo percorso con 14 vittorie in 17 partite, 40 gol realizzati e soltanto cinque subiti. I brasiliani si sono messi alle spalle senza problemi Argentina (seconda a quota 39 punti), Uruguay ed Ecuador.

Mondiali Qatar 2022, le precedenti apparizioni del Brasile

Il Brasile è l’unica nazionale che è sempre stata presente alla fase finale dei Mondiali. E in tutte le apparizioni la nazionale sudamericana ha sempre avuto i favori del pronostico. A giusta ragione visto che parliamo anche della nazionale più titolata con cinque successi. Il primo è arrivato in casa in Svezia nel 1958 a cancellare la cocente delusione del Mondiale casalingo del 1950 in quella finale che viene ricordata come il Maracanazo, con tanto di lutto nazionale. Il secondo titolo arriva nell’edizione successiva con la vittoria in Cile. Nel 1970 arriva il terzo titolo Mondiale arriva invece nel 1970. L’Italia lo ricorda come il Mondiale del leggendario 4-3, per il Brasile invece è la vittoria di una squadra che vedeva in campo leggende come Jairzinho, Rivelino, Gerson ed ovviamente Pelè. Per conquistare il poker il Brasile dovrà aspettare però 24 anni e la vittoria nel 1990 sempre in finale contro l’Italia con il famigerato calcio di rigore fallito da Baggio. L’ultimo successo verdeoro risale ai Mondiali in Corea e Giappone del 2002.

Mondiali Qatar 2022, la rosa del Brasile

Non solo Neymar, il Brasile che si presenta ai Mondiali in Qatar è una squadra che può contare su un mix di talento e di forza fisica. Per la difesa Tite ha deciso di puntare sull’esperienza chiamando il 39enne Dani Alves a fare da chioccia a un gruppo che punta anche su Danilo, Marquinhos e Thiago Silva. A centrocampo il faro è Casemiro del Manchester e Fabinho nel Liverpool ma Tite punta anche sull’ex Milan, Paqueta. In attacco oltre a Neymar, ci saranno Richarlison del Tottenham, Vinicius e Rodrigo del Real e Antony del Manchester United.