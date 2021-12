Mondiali, Quadarella: "Oggi festeggio il bronzo e il compleanno"

18-12-2021 18:15

Simona Quadarella, nel giorno del suo compleanno, ha ottenuto il terzo posto negli 800 metri sl ai Mondiali in vasca corta. Ai microfoni della Rai, la romana ha festeggiato quindi due volte: “Una gara molto veloce, sono davvero contenta, sono riuscita ad abbassare il mio personale e non facevo questo tempo dal 2018, sono davvero contenta di questa medaglia. L’obiettivo era proprio la medaglia. Sapevamo che non sarebbe stato facile, perché la vasca corta per me è sempre più complicata rispetto alla lunga”.

“È arrivato questo bronzo e sono molto contenta – ha proseguito Quadarella -. È arrivato anche un tempo buono, il mio personale dopo tre anni che lo avevo fatto proprio ai Mondiali in corta. Oggi è il mio compleanno, l’obiettivo era proprio quello di concluderlo in modo bello e farmi un bel regalo e questo è assolutamente un grande regalo”.

OMNISPORT