Mondiali U20: impresa Italia, 3-2 al Brasile

Esordio con sorpresa per gli azzurri che superano i favoriti sudamericani grazie alla doppietta di Casadei e al gol di Prati

22-05-2023 08:27

Mondiali U20 di calcio in Argentina: è subito impresa per l’Italia di Carmine Nunziata, che batte 3-2 il Brasile, proprio come fecero i nonni di Bearzot in Spagna nel 1982. Allo stadio Malvinas Argentinas di Mendoza, si è vista una squadra italiana magistrale. Grazie a questo successo, gli azzurri sono al comando del gruppo D insieme alla Nigeria, che nel pomeriggio aveva vinto 1-0 contro la Repubblica Dominicana. Gli africani saranno i nostri prossimi avversari. Ricordiamo che accederanno agli ottavi di finale le prime due di ogni raggruppamento più le quattro migliori terze.

Il primo tempo dell’Italia di Nunziata è stato praticamente perfetto. In appena 24′ sono arrivati i nostri tre gol. All’11’ prima rete di Marco Prati, centrocampista della Spal, abile a inserirsi sul secondo palo e a trafiggere il portiere dopo che capitan Cesare Casadei aveva spizzato di testa il cross di Riccardo Turicchia (difensore della Juventus). Casadei successivamente si mette in porta: il giocatore del Chelsea – in forza al Reading – al 24′ svetta di testa sul calcio d’angolo di Tommaso Baldanzi (talento dell’Empoli), al 35′ trasforma un calcio di rigore che lui stesso aveva subito dopo essere stato lanciato ancora da Baldanzi e aver superato l’avversario.

Era atteso al varco anche Simone Pafundi, attaccante classe 2006 dell’Udinese. Si è fatto apprezzare, dimostrando di avere mezzi a disposizione di grande eccellenza. L’Italia, comunque, dopo i tre gol ha controllato agevolmente per circa un ‘ora, poi è calata vistosamente. Al 72’ Marcos Leonardo ha accorciato le distanze dopo un pasticcio difensivo, all’88’ si è ripetuto con un colpo dy testa. Nel finale, l’Italia ha chiuso bene gli spazi evitando la beffa.