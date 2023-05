Mondiali Under 20: scoppia il caso Nigeria: pioggia di sospetti sul capitano Bameyi

Daniel Bameyi, capitano della Nigeria ai Mondiali Under 20, che ha battuto anche l’Italia, è diventato un caso: il club di provenienza è sconosciuto e ci sono dubbi anche sulla sua età

26-05-2023 22:32

Esplode il primo caso al Mondiale Under 20 in corso di svolgimento in Brasile. A finire al centro della polemica è la nazionale della Nigeria che ha appena battuto l’Italia di Nunziata nella seconda giornata del raggruppamento D.

Mondiali Under 20, esplode il caso Bameyi

La vittoria della Nigeria contro l’Italia ha portato tanta attenzione sui giocatori della nazionale africana e in particolare sul capitano Daniel Bameyi sarebbe scoppiato un vero e proprio caso. Il 17enne terzino è stato uno dei migliori in campo nella gara vinta contro l’Italia (2-0 il risultato finale) e il suo nome è finito subito sul taccuino di tanti osservatori internazionali che hanno cominciato a reperire informazioni sul suo conto.

Mondiali Under 20, lo Yum Yum FC non esiste

Daniel Bameyi risulta tesserato per lo Yum Yum Fc ma di questa società nessuno ha conoscenza, il club non risulta registrato nei documenti ufficiali della Federcalcio nigeriana, non appare nei siti specializzati e non è possibile risalire a nessuna informazione o ad altri giocatori tesserati per lo stesso club. Una ricerca su internet riporta solo a Daniel Bameyi. In realtà già prima della manifestazione alcuni giornalisti nigeriani avevano provato a capire la storia di questo club per risalire alla squadra di provenienza del capitano senza riuscire ad arrivare alla soluzione dell’enigma.

Nigeria Under 20, dubbi sull’età di Bameyi

Ma il giallo intorno al capitano della Nigeria non si fermano alla sua squadra di provenienza ma riguardano lo stesso giocatori. Il quotidiano Own Goal Nigeria infatti ha sollevato dubbi non solo sullo Yum Yum Fc ma anche sullo stesso Bameyi e sulla sua età: la sua è stata un’ascesa molto rapida che lo ha portato da essere un giocatore praticamente sconosciuto a superare nel giro di breve tempo compagni di squadra molto più esperti, un’ascesa che gli ha permesso di giocare anche con la maglia della nazionale Under 23 e con quella maggiore.