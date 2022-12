Mondiali vasca corta: è d'argento la staffetta 4x50

15-12-2022 12:36

L’ultima finale della terza giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta in corso di svolgimento a Melbourne si è conclusa con la settima medaglia dell’Italia, che ha ottenuto l’argento nella staffetta maschile 4×50 stile libero. Piazza d’onore per il quartetto formato da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Leonardo Deplano e Manuel Frigo.

L’Italia è stata battuta per soli quattro centesimi dall’Australia padrona di casa che si è presa così la medaglia d’oro. Bronzo invece per l’Olanda. Niente doppietta, dunque, per gli azzurri dopo l’oro con tanto di record del mondo nella 4×100 dove c’erano sempre Miressi, Deplano e Ceccon con l’aggiunta di Paolo Conte Bonin.

La staffetta 4×50 stile libero femminile, dove non era presente l’Italia, è stata invece dagli Stati Uniti con nuovo record dei campionati davanti ad Australia e Olanda. Mentre, ottavo tempo per Matteo Ciampi nella finale dei 400 stile libero vinta dallo statunitense Kieran Smith. Aveva chiuso secondo nelle batterie.

Due argenti e un bronzo così per l’Italia nella terza giornata dei Mondiali in vasca corta di Melbourne. E adesso il bottino complessivo è salito a quota sette: due ori, quattro argenti e un bronzo.