Montella: "La squadra vuole reagire"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella alla vigilia della partita di campionato contro il Lecce pungola i suoi: "La squadra ha voglia di reagire come me, veniamo da due brutte prestazioni, è il primo vero periodo di difficoltà e in questo periodo si vede l'allenatore e la società, che per la verità c'è sempre stata".

"Sono carico ed è il momento di dare una risposta netta sotto il piano temperamentale e tecnico, è il momento decisivo per dare una svolta".

SPORTAL.IT | 29-11-2019 13:13