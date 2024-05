Giro d'Italia 2024, la tappa di domani: Genova-Lucca. C'è la prima salita classificata

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 5.a tappa del Giro d'Italia 2024: Genova-Lucca

La quinta tappa del Giro d’Italia 2024 è la Genova-Lucca. La lunghezza è di 178 km ed è classificata come una tappa 3 stelle. Dislivello 1.800 metri. Dopo aver lasciato la Liguria la carovana della corsa rosa si dirige in Toscana, con un percorso lungo la costa tirrenica per poi chiudere la frazione nell’entroterra. Debutta inoltre la prima salita di categoria classificata, ma anche stavolta è possibile l’arrivo in volata.

Percorso della quinta tappa: Genova-Lucca

Fonte: Giro d'Italia

La tappa attraversa le provincie di Genova, attraversando località come Rapallo e Lavagna, La Spezia, dove è situato il Passo del Bracco, Massa Carrara, per poi lasciare la costa andando verso Lucca.

Altimetria della quinta tappa

Fonte: Giro d'Italia

La tappa si articola lungo la statale Aurelia, con diversi piccole asperità e curve. Si prosegue poi verso il primo GPM, il Passo del Bracco di terza categoria, per poi scollinare affrontando un lungo tratto pianeggiante sino ad aver superato i 150 km dal via ed affrontare l’ultima salita, quella di Montemagno di terza categoria. Possibile selezione in gruppo con i velocisti puri tagliati fuori. Finale in piano.

Cronoprogramma della quinta tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e l’orario di passaggio approssimativo se i corridori terranno una velocità media di 42 km orari.

Località km percorsi km da percorrere ora di passaggio circa GENOVA 0,0 178 13.00 PROVINCIA DI LA SPEZIA Passo del Bracco 62.1 115.9 14.46 Ceparana 99.2 78.8 15.32 Luni 119.8 58.2 15.59 PROVINCIA DI LUCCA Camaiore 150.2 27.8 16.39 Montemagno 156.9 21.1 16.49 LUCCA 178.0 0 17.15

Salite della quinta tappa

Due le asperità principali in programma: il Passo del Bracco di terza categoria, lungo 15,2 km e con pendenze medie del 3,9%, e la salita di Montemagno di quarta categoria, strappo di 3 km al 4,3%.

Dove vedere la tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta su Rai Sport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.