Monza a caccia di gol: pronta l'offerta per Moro

04-11-2021 13:19

L’avvio di stagione-boom di Luca Moro con la maglia del Catania ha scatenato l’interesse di diverse squadre per l’attaccante veneto classe 2001, il cui cartellino è di proprietà del Padova.

I biancoscudati non vorrebbero cedere il giocatore già a gennaio, puntando a far aprire un’asta in estate, sperando nel frattempo di essersi guadagnati sul campo la promozione in Serie B.

Tra le società che hanno preso informazioni c’è però il Monza, che secondo quanto riportato dal portale ‘Monza-News’ vorrebbe chiudere l’affare a gennaio per risolvere il mal di gol che affligge il proprio reparto offensivo.

I brianzoli avrebbero anche già pensato alla proposta da avanzare al Padova, ovvero un conguaglio economico con l’aggiunta di una contropartita tecnica individuata in Mattia Finotto, attaccante ex Spal e Ternana appena rientrato in gruppo dopo una lunga serie di problemi fisici.

OMNISPORT