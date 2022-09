Monza: confermata fiducia a Stroppa

06-09-2022 17:30

Un periodo negativo sì, ma la fiducia nei confronti di Giovanni Stroppa non manca. Il Monza vuole continuare sulla strada intrapresa col tecnico della promozione, al di là dello zero nella casella dei punti conquistati. Il messaggio è chiaro, i primi crash test con la serie A sono stati distruttivi: i biancorossi hanno comunque perso contro cinque delle prime sei squadre in classifica, dunque gli esami veri (con le dirette concorrenti) devono ancora arrivare

Adriano Galliani conferma la fiducia al tecnico del Monza Giovanni Stroppa. Per l’amministratore delegato biancorosso si tratta comunque di un periodo negativo, ma il progetto tecnico dell’ex tecnico del Crotone non viene messo in discussione. L’obiettivo, quindi, è chiaro: attendere gli scontri diretti con le pretendenti alla salvezza, a partire dal prossimo turno contro il Lecce. Nonostante la classifica reciti zero punti, la squadra di Berlusconi ha maturato sconfitte contro cinque delle prime sei squadre che guidano la classifica.