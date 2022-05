Monza in A, Berlusconi: "Voglio vincere campionato e Champions"

30-05-2022 00:02

Prima storica promozione del Monza in Serie A, dopo la vittoria all’andata per 2-1 e il successo per 4-3 ai supplementari contro il Pisa nella finale playoff di Serie B. Ritorna in Serie A anche Berlusconi insieme a Galliani, dopo gli anni d’oro del Milan nel massimo campionato.

Queste le parole di Berlusconi al termine del match vinto contro il Pisa: “Meravigliosa serata, abbiamo combattuto per un lungo anno e finalmente siamo arrivati a un traguardo storico – le parole del proprietario del club brianzolo dagli spogliatoi dell’Arena Garibaldi di Pisa, dove si è fermato a lungo a festeggiare con i suoi giocatori -. In 110 anni di storia il Monza non era mai stato in Serie A, oggi ci siamo arrivati. È una cosa meravigliosa per noi, per la squadra e per tutti i cittadini della Brianza”.

Berlusconi non si pone limiti: “Io sono abituato a vincere, ora dobbiamo vincere il campionato, arrivare in Champions League e vincere la Champions League. I risultati del Monza e del Milan, quest’anno, scaldano il cuore”.

Infine Berlusconi non poteva non concedere una battuta su Monza-Milan, che andrà in scena il prossimo anno in Serie A: “Sarà bellissimo, il cuore da una parte e dall’altra per me”, ha concluso il numero uno del Monza.

Anche l’ad del Monza Adriano Galliani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: “È un sogno che si realizza, io poi sono di Monza e sono particolarmente felice ed emozionato. Per me che da tifoso bambinello andavo allo stadio e che sono stato tanti anni dirigente poi… Finalmente ce l’abbiamo fatta. Pensavamo di farcela già l’anno scorso, volevamo fare C-B-A, ma l’abbiamo solo sfiorata e ci siamo riusciti quest’anno. Monza-Milan sarà un sogno incredibile. I miei figli mi hanno già chiesto di battere l’Inter, ma sarà un altro ragionamento… Mercato? Adesso sentiamo cosa pensa il presidente, io sicuramente sono un noto spendaccione anche nella vita privata…”.