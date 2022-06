14-06-2022 10:11

La promozione del Monza è un evento non solo per il calcio reale ma anche per quello virtuale. KONAMI ha annunciato un accordo pluriennale con la squadra di Berlusconi e Galliani per i diritti di quest’ultima a partire dalla prossima stagione di SerieA

La guerra dei diritti

Il primo colpo dunque di questa nuova avventura di serie A viene messo a segno sul rettangolo di gioco virtuale. KONAMI si è assicurata “le prestazioni”, o meglio i diritti, della squadra brianzola per i prossimi quattro anni. La guerra dei diritti sui videogames, in particola tra FIFA ed eFootball oramai prosegue da anni. Juventus,Roma,Lazio, Atalanta, sono solo alcuni dei club con diritti esclusivi per KONAMI.

L’accordo tra Monza e Konami

Konami dunque, diventerà ufficialmente “Official Football Videogame Partner” a partire dalla stagione calcistica 2022/23. Questo comporterà una serie di modifiche importanti. Innanzitutto il club sarà presente nei futuri aggiornamenti del nuovo gioco freetoplay di casa KONAMI. Inoltre la partnership ufficiale, proprio come le altre menzionate in precedenza, vedrà la creazione di campagne e contenuti ad hoc. Tra queste numerose attività di marketing, calciatori leggendari presenti nelle nuove modalità e diritti eSports. Per dare il via alla partnership, Konami ha effettuato una completa scansione 3D della squadra AC Monza e il Club farà parte della nuova competizione eSport Konami che inizierà in Italia la prossima stagione.

Le parole dei protagonisti