Monza, Palladino: “Bologna pericoloso, io affronto un amico”

Il tecnico dei brianzoli dice la sua alla vigilia della sfida con i rossoblù, si complimenta con Thiago Motta per il lavoro svolto, ma carica i suoi dopo una settimana di preparazione attenta.

11-02-2023 15:16

La sfida Monza – Bologna è anche la sfida tra Raffaele Palladino e Thiago Motta ex compagni ai tempi del Genoa. L’allenatore biancorosso ha parlato a tutto tondo alla vigilia del match: “Partiamo innanzitutto dal fatto che affronto un amico, ed è un piacere per me, Thiago Motta sta facendo molto bene e sta confermando quanto di buono aveva già fatto vedere lo scorso anno, mi complimento con lui”.

“Quanto a noi devo dire che abbiamo preparato bene la gara studiando gli avversari, all’andata ci hanno battuti, dobbiamo rifarci”.

Infine: “Sono orgoglioso del percorso fatto dai ragazzi fino ad oggi, apprezzo i dati e le statistiche, io cerco sempre di trovare soluzioni nuove, quando un giocatore cresce individualmente, significa anche che cresciamo tutti a livello di squadra”.