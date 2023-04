Monza, Palladino: "C'è rammarico, bravi a mettere in difficoltà la Lazio"

Il tecnico dei lombardi: "Loro sono una squadra che ti fa giocare male, invece noi abbiamo fatto bene ma potevamo fare ancora meglio".

02-04-2023 18:14

Dopo la sconfitta contro la Lazio, Palladino è intervenuto ai microfoni di Dazn: “C’è tanto rammarico perché giocare così contro la Lazio in un ottimo momento, contro la miglior difesa, è un aspetto positivo. La prestazione è stata buona, il primo gol l’abbiamo preso per una nostra ingenuità. Poi siamo stati bravi a metterli in difficoltà, abbiamo avuto due palle gol pericolose con un palo di Sensi. Poi nella ripresa abbiamo preso gol ancora su un calcio piazzato, ma noi siamo rimasti in gara fino alla fine. Abbiamo perso ma credo dobbiamo essere soddisfatti della prestazione”.

“Loro sono una squadra che ti fa giocare male, invece noi abbiamo fatto bene ma potevamo fare ancora meglio – ha continuato Palladino -. Poi il calcio è fatto anche delle individualità e loro hanno risolto la partita così. Ma noi dobbiamo essere soddisfatti perché anche la gara di oggi ci dà buone indicazioni per il futuro. Anche giocando con squadre superiori noi abbiamo sempre il coraggio nel tentate di attuare i nostri principi di gioco, mi piace che la squadra cresce gara dopo gara. Siamo in crescita e dobbiamo essere soddisfatti”.