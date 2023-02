Il tecnico dei brianzoli ha parlato delle voci sul suo futuro, alla vigilia della delicata sfida in casa della Salernitana.

25-02-2023 16:28

Dopo la prima sconfitta del 2023, patita in casa contro il Milan, per il Monza è ora tempo della delicata trasferta sul campo della Salernitana. Una gara particolare anche per il mister Raffaele Palladino, che ha giocato la sua miglior stagione in termini di gol con la maglia dei campani: 15 reti nel 2004-2005. Così su Salerno: “Amo la città, ci ho lasciato un pezzo di cuore. Sono contento di tornarci”.

In conferenza stampa, Palladino ha avuto modo di parlare anche delle voci sul suo futuro, con il presidente Silvio Berlusconi che di fatto l’ha già blindato. Il tecnico ha detto: “Ringrazio il presidente per le sue parole, però dobbiamo parlare di calcio. Il focus è la squadra e io resto concentrato su di lei. Non mi faccio distrarre da niente e da nessuno, non contano le parole”.