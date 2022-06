Monza: per il centrocampo si avvicina Sensi

27-06-2022 14:25

Archiviati i festeggiamenti per il ritorno in serie A, il Monza sta cercando di imbastire una formazione in grado di reggere l’urto della serie A.

Dopo gli acquisti importanti di Ranocchia e Cragno, i brianzoli puntano decisi il mirino su Sensi. Il centrocampista ex Sassuolo ha disputato la seconda parte di campionato alla Sampdoria in prestito e adesso è tornato alla base. Nell’Inter di Inzaghi è difficile trovare spazioe ed ecco allora che il MOnza ci sta pensando seriamente.

Come scrive La Gazzetta dello Sport l’intesa con l’Inter per avere Sensi è stata trovata settimana scorsa durante l’incontro Galliani e Marotta nella sede dei nerazzurri. La scelta è ricaduta sul prestito secco senza vincoli tra i due club e il giocatore per un eventuale riscatto legato a obiettivi individuali o di squadra.

Adesso lo step decisivo è il si di Sensi e in questo senso sarà determinante l’incontro che avverrà domani tra lui e Galliani.

