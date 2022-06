Monza: per la porta si punta Cragno

06-06-2022 12:48

Sono giornate intense quelle che sta vivendo la dirigenza brianzola occupata a dare forma alla squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di Serie A.

Tanti nomi sul taccuino del direttore sportivo, alcuni anche di una certa importanza: nei giorni passati si era infatti prima parlato di Candreva come rinforzo sulla fascia, poi anche di Destro che va in scadenza e che potrebbe essere un ottimo aiuto in chiave offensiva.

L’ultima idea dei biancorossi è quella di sistemare la porta con Cragno. Il portiere è appena retrocesso in B con il Cagliari ed è legato ai sardi fino al 2024. Il ragazzo vorrebbe restare in A anche per restare nel giro della Nazionale, ma il Cagliari per il portiere, seguito anche dalla Fiorentina, chiede 15 milioni di euro.

Tocca adesso a Berlusconi e Galliani valutare il prezzo e l’opportunità, oppure sondare un altro profilo meno costoso.