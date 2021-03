Monza-Reggiana: occasione riscatto per i padroni di casa

Sfida che sarà vissuta in maniera diametralmente opposta dalle due formazioni che si affronteranno questa sera al Brianteo nel ventinovesimo turno di Serie B.

I brianzoli in caso di vittoria consoliderebbero il secondo posto, mentre gli emiliani con tre punti respirerebbero aria più pulita, al di fuori della zona play out.

Come arrivano le due squadre al match di oggi? Brutta sconfitta per i padroni di casa in Calabria, che di fatto stoppa o quanto meno rallenta la fuga verso la serie A della squadra di Brocchi. Una gara strana contro una squadra in forma come la Reggina , ma anche una squadra sottotono e sotto ritmo, come evidenziato dallo stesso allenatore, che ha prestato il fianco agli amaranto.

Per gli emiliani di Alvini sconfitta pesante contro la Cremonese , la terza consecutiva, che ricaccia la squadra in zona playout. Pesano i tanti gol subiti, ben 9, nelle ultime tre partite e un attacco che ha segnato un solo gol ed è all’asciutto da 250 minuti.

Le statistiche dicono che tra le due formazioni regni l’equilibrio: Monza e Reggiana si sono infatti affrontate finora 35 volte in Serie B, per un bilancio di 11 vittorie dei brianzoli, 13 degli emiliani (compreso il 3-0 nel match d’andata) e 11 pareggi.

Nel Monza assente Bellusci per squalifica a cui si aggiungono gli infortunati Gytkjaer e Balotelli , vittima quest’ultimo di una piccola lesione al retto femorale. È lunga la lista degli infortunati invece per mister Alvini: Rozzio e Gyamfi vanno a fare compagnia ai lungodegenti Zampano, Rossi, Martinelli e Muratore . In dubbio invece Yao in difesa, da valutare in prossimità della gara. Squalificato Libutti .

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (4-3-3) : Di Gregorio; Donati, Paletta, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Barillà (Colpani); Boateng (D’Alessandro), Diaw, Mota Carvalho. Allenatore Brocchi

REGGIANA (4-3-2-1) : Venturi; Gyamfi, Ajeti, Costa, Eloge; Laribi, Del Pinto, Varone; Radrezza, Siligardi; Ardemagni. Allenatore: Alvini.

OMNISPORT | 16-03-2021 16:33